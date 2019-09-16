Причиной забастовки, в рамках которой прекратили работать 48 тыс. сотрудников завода американского концерна, стало новое трудовое соглашение.
На заводах General Motors в США объявлена масштабная забастовка
Как стало известно, на заводах General Motors в США сотрудниками была объявлена масштабная забастовка, так как концерн и профсоюз автомобильных рабочих США не пришли к договоренности по новому трудовому соглашению.
Забастовка началась 16 сентября и о ней сообщил Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности (UAW).
За последние 12 лет для GM это стало самой масштабной акцией. Как стало известно, массовые протесты начались еще после того, как профсоюз и руководство концерна зашли в тупик в переговорах по четырехлетнему рабочему соглашению.
Главным фактором в переговорах стало намерение GM закрыть четыре завода в США.
Профсоюз выступает против закрытия предприятий, а наряду с этим требует повышение зарплаты и гарантию занятости сотрудников. В свою очередь GM активно ищет способы сокращения расходов.