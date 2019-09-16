На заводах General Motors в США объявлена масштабная забастовка

Как стало известно, на заводах General Motors в США сотрудниками была объявлена масштабная забастовка, так как концерн и профсоюз автомобильных рабочих США не пришли к договоренности по новому трудовому соглашению.

Забастовка началась 16 сентября и о ней сообщил Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности (UAW).

За последние 12 лет для GM это стало самой масштабной акцией. Как стало известно, массовые протесты начались еще после того, как профсоюз и руководство концерна зашли в тупик в переговорах по четырехлетнему рабочему соглашению.

Главным фактором в переговорах стало намерение GM закрыть четыре завода в США.

Профсоюз выступает против закрытия предприятий, а наряду с этим требует повышение зарплаты и гарантию занятости сотрудников. В свою очередь GM активно ищет способы сокращения расходов.