То, что компания Ferrari разрабатывает кроссовер, не является секретом и согласно последним данным, его премьера состоится уже в 2022 году.



Сегодня были раскрыты новые подробности о первом кроссовере Ferrari, а источником данных стал технический директор компании.

Так, выяснилось, что новая модель будет четырехместной и на рынок выйдет под названием Purosangue. По словам представителя компании, их первый кроссовер будет радикально отличаться о Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.

Новая модель становится одной из 15 запланированных к выпуску до 2023 года. Она носит внутреннее обозначение 175 и будет создана на новой переднеприводной платформе.

Она будет предусматривать возможность использования двигатель с 6, 8 и 12 цилиндрами, а также гибридной силовой установки.

У кроссовера будет и версия GT, а она будет отличаться не только мощной установкой, но и полностью новым интерьером.