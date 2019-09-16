Компания FAW в августе увеличила продажи на рынке РФ

Китайская компания опубликовала данные по продажам своих автомобилей за август и за период с начала 2019 года.

В прошлом месяце компания FAW увеличила продажи на рынке РФ на 43% до 175 реализованных автомобилей.

За восемь месяцев года объёмы продаж составили 750 ед., что на 23% меньше.

Рост продаж в августе обусловлен выходом на рынок нового кроссовера Besturn Х40, который уже занял долю в продажах 40%.

В планах автопроизводителя реализовать в России в этом году 1,5 тыс. новых машин.