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Mclaren отказывается от выпуска собственного кроссовера

Новости
16.09.2019 13:02
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На мировом авторынке сегмент кроссоверов и внедорожника постоянно растет и такие автомобили являются востребованными.

В связи с тенденцией на рынке почти все автопроизводители начали выпускать или разрабатывать свои SUV, не исключением являются и люксовые бренды, занимающиеся выпуском спорткаров.

При этом, такая тенденция оказалась не интересна Mclaren. Как стало известно, Mclaren отказывается от выпуска собственного кроссовера, так как они не видят в этом смысла.

Руководство компании изучает тенденции и давно наблюдает за развитием данного сегмента, тем не менее они пришли к выводу, что в их модельном ряду не нужен кроссовер.

Более того, глава компании категорически против такого автомобиля. Таким образом, можно сказать, что кроссовер Mclaren никогда не выйдет, хотя все может быть…

Создана копия McLaren Speedtail из более чем тысячи деталей

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