На мировом авторынке сегмент кроссоверов и внедорожника постоянно растет и такие автомобили являются востребованными.

В связи с тенденцией на рынке почти все автопроизводители начали выпускать или разрабатывать свои SUV, не исключением являются и люксовые бренды, занимающиеся выпуском спорткаров.

При этом, такая тенденция оказалась не интересна Mclaren. Как стало известно, Mclaren отказывается от выпуска собственного кроссовера, так как они не видят в этом смысла.

Руководство компании изучает тенденции и давно наблюдает за развитием данного сегмента, тем не менее они пришли к выводу, что в их модельном ряду не нужен кроссовер.

Более того, глава компании категорически против такого автомобиля. Таким образом, можно сказать, что кроссовер Mclaren никогда не выйдет, хотя все может быть…