На мировом авторынке сегмент кроссоверов и внедорожника постоянно растет и такие автомобили являются востребованными.
Mclaren отказывается от выпуска собственного кроссовера
16.09.2019 13:02
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В связи с тенденцией на рынке почти все автопроизводители начали выпускать или разрабатывать свои SUV, не исключением являются и люксовые бренды, занимающиеся выпуском спорткаров.
При этом, такая тенденция оказалась не интересна Mclaren. Как стало известно, Mclaren отказывается от выпуска собственного кроссовера, так как они не видят в этом смысла.
Руководство компании изучает тенденции и давно наблюдает за развитием данного сегмента, тем не менее они пришли к выводу, что в их модельном ряду не нужен кроссовер.
Более того, глава компании категорически против такого автомобиля. Таким образом, можно сказать, что кроссовер Mclaren никогда не выйдет, хотя все может быть…
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