Концепт ккупеобразного кроссовера Volkswagen Tayron с названием SUV Coupe был представлен весной этого года, а теперь СП FAW-Volkswagen готовит его товарную версию.

В распоряжении китайских автомобильных изданий оказались патентные изображения новинки в серийном исполнении.

Volkswagen запатентовал серийный купе-кроссовер Tayron с дизайном мало отличающимся от шоу-кара. Модель поступит в продаже до конца этого года.

Длина автомобиля составит 4 586 мм, высота – 1 635 мм, а ширина и расстояние между осями будут 1860 и 2731 мм.

По предварительным данным, моторная гамма купе-кроссовера будет представлена только топовым мотором с отдачей 220 л.с. и полноприводной системой.

При этом у обычного кроссовера есть еще 150 и 186-сильный ДВС, а также гибридная установка.