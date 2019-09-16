Речь идет о модификации седана, который вышел на китайский рынок под брендом Jetta.
Volkswagen объявил о старте продаж удешевленного седана Polo
16.09.2019 12:45
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16 сентября удешевленный седан Volkswagen Polo поступил в продажу по цене от 65 800 юаней, а это около 600 тыс. рублей.
Максимальная комплектация автомобиля Jetta VA3 оценена в 92 800 юаней или 845 тыс. рублей. Его моторная гамма представлена полуторалитровым 122-сильным двигателем.
Показатель крутящего момента составляет 145 Нм, а передает его пятискоростная механика или шестиступенчатый автомат.
Новый Jetta VA3 представляет собой перелицованный Polo, причем первый имеет минимум отличий от Polo.
Габариты автомобилей идентичны и составили 4 501/1 704/1 469 мм, колесная база – 2 604 мм.
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