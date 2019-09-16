Volkswagen объявил о старте продаж удешевленного седана Polo

Речь идет о модификации седана, который вышел на китайский рынок под брендом Jetta.

16 сентября удешевленный седан Volkswagen Polo поступил в продажу по цене от 65 800 юаней, а это около 600 тыс. рублей.

Максимальная комплектация автомобиля Jetta VA3 оценена в 92 800 юаней или 845 тыс. рублей. Его моторная гамма представлена полуторалитровым 122-сильным двигателем.

Показатель крутящего момента составляет 145 Нм, а передает его пятискоростная механика или шестиступенчатый автомат.

Новый Jetta VA3 представляет собой перелицованный Polo, причем первый имеет минимум отличий от Polo.

Габариты автомобилей идентичны и составили 4 501/1 704/1 469 мм, колесная база – 2 604 мм.