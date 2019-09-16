Lada Largus с новыми колесными дисками замечен на конвейере

В распоряжении «Лада.онлайн» оказался снимок с конвейерной линии по сборке фургонов и универсалов, на котором показали автомобиль с новыми колесными дисками.

Предполагается, что они войдут в список обновленный комплектаций, хотя не исключается, что «АвтоВАЗ» выпускает Lada Largus ограниченной партии, которые не появятся в продаже.