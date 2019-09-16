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Lada Largus с новыми колесными дисками замечен на конвейере

Новости
16.09.2019 12:38
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Предполагается, что вазовцы готовят новое обновление комплектаций.

В распоряжении «Лада.онлайн» оказался снимок с конвейерной линии по сборке фургонов и универсалов, на котором показали автомобиль с новыми колесными дисками.

Предполагается, что они войдут в список обновленный комплектаций, хотя не исключается, что «АвтоВАЗ» выпускает Lada Largus ограниченной партии, которые не появятся в продаже.

АвтоВАЗ расширит линейку коммерческих Lada Largus

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