Российские аналитики из «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, благодаря которому стало известно, россияне какого возраста выбирают машины марки Toyota.
Самые возрастные владельцы машин Toyota выбирают LC Prado и Hilux
15.09.2019 20:41
68 0
Так, оказалось, что средний возраст автомобилистов, которые выбирают LC Prado и Hilux, составляет 41 год.
Таким образом, у машин LC Prado и Hilux самые возрастные владельцы, среди других автомобилей бренда Toyota.
Средний возраст владельцев моделей RAV4, Highlander и Land Cruiser составил 40 лет, а у Harrier и Avensis – 38 лет.
Yaris и Corolla выбирают россияне возрастом 37 лет, а самые молодые владельцы у Toyota Camry – 36 лет.
Самые возрастные владельцы Lada ездят на классической «Ниве»
Комментарииcomments powered by HyperComments