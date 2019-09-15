Самые возрастные владельцы машин Toyota выбирают LC Prado и Hilux

Так, оказалось, что средний возраст автомобилистов, которые выбирают LC Prado и Hilux, составляет 41 год.

Таким образом, у машин LC Prado и Hilux самые возрастные владельцы, среди других автомобилей бренда Toyota.

Средний возраст владельцев моделей RAV4, Highlander и Land Cruiser составил 40 лет, а у Harrier и Avensis – 38 лет.

Yaris и Corolla выбирают россияне возрастом 37 лет, а самые молодые владельцы у Toyota Camry – 36 лет.