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Самые возрастные владельцы машин Toyota выбирают LC Prado и Hilux

Новости
15.09.2019 20:41
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Российские аналитики из «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, благодаря которому стало известно, россияне какого возраста выбирают машины марки Toyota.

Так, оказалось, что средний возраст автомобилистов, которые выбирают LC Prado и Hilux, составляет 41 год.

Таким образом, у машин LC Prado и Hilux самые возрастные владельцы, среди других автомобилей бренда Toyota.

Средний возраст владельцев моделей RAV4, Highlander и Land Cruiser составил 40 лет, а у Harrier и Avensis – 38 лет.

Yaris и Corolla выбирают россияне возрастом 37 лет, а самые молодые владельцы у Toyota Camry – 36 лет.

Самые возрастные владельцы Lada ездят на классической «Ниве»

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