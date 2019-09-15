Самые бюджетные модели Datsun получили вариатор и новые опции. Их дебют состоится в конце этого месяца, а в продажу они поступят в октябре.

Это плановое небольшое обновление было создано с целью вернуть позиции автомобилей на рынке.

Они поступили в продажу на рынке Индии пять лет назад и стали одними из самых продаваемых, но теперь их объёмы продаж сокращаются.

В компании приняли решение предложить покупателям автомобили с более расширенными комплектациями и новой коробкой передач. GO и GO+ теперь будут продаваться с вариатором X-Tronic, который будет работать с 1,2-литровым двигателем.

Пятискоростная механика все также будет доступна для автомобилей. Что касается новых опций, то теперь в топовых комплектациях появился дополнительная подушка безопасности, система курсовой устойчивости, а также мультимедийная система с семидюймовым тачскрином и поддержкой смартфонов.

О стоимости машин будет объявлено дополнительно.