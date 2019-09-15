Хотя ранее в компании заявляли, что не будут выпускать новую модель суперкара, так как в модельной линейке есть М8.

Похоже в руководстве компании передумали и теперь BMW намекнула на выпуск нового среднемоторного суперкара.

Осторожно на новый автомобиль намекнул представитель компании, заявив, что в BMW не отказались от проекта по выпуску суперкара со среднемоторной компоновкой собственными силами.

Новинкой будет автомобиль, который можно эксплуатировать ежедневно, и уж точно это будет на хардкорный суперкар.

Более того, такая машина скорее всего будет оснащена гибридной или полностью электрической установкой.