Не так давно появились сведения, что «АвтоВАЗ» готовит обновление для внедорожника Lada 4×4.

Изначально появились слухи о выходе рестайлинговой версии в этом году, а позже была опубликована и первая фотография с измененным салоном.

Также сообщалось, что рестайлинг затронет по большей части салон автомобиля, тогда как изменений во внешности не ожидается.

Согласно новыми данным, обновленная Lada 4×4 может выйти в продажу только в 2020 году и на рынке она появится с приставкой Facelift.

Как сообщают журналисты «РГ», в результате обновления внедорожник все-таки получит изменённый экстерьер, где должны появится новые бамперы и встроенные штатные противотуманные фары.

Еще журналисты подтверждают данные о серьезно обновленном интерьере. К тому же в модели появится система Эра-Глонасс.

Что касается технических характеристик, то тут изменений не произойдет. Все изменения в модели обязательно повлекут за собой увеличение ценника, но насколько пока неизвестно.