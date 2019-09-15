При этом по итогам восьми месяцев продаж наблюдается отрицательная динамика.

Согласно отчетным данным Renault в России увеличила продажи на 12% в августе до 12 957 реализованных автомобилей.

С начала года объёмы продаж составили 89 153 ед., что хуже на 4%. Доля компании на рынке составила 8%, а самым востребованным автомобилем марки в августе стал кроссовер Duster.

Эта модель разошлась тиражом в количестве 3 109 ед., что на 12% меньше. Седан Logan стал второй самой популярной моделью бренда с результатом 2 855 проданных экземпляров, что на 13% больше.

В тройке лидеров Kaptur – 2 428 авто, что на8% меньше. Что касается нового кроссовера Renault Arkana, то его показатели продаж – 1 975 шт. и он уже вошел в топ-25 российских бестселлеров.