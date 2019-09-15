Ни для кого не секрет, что американская компания в рамках реструктуризации бизнеса приняла решение покинуть российский рынок легковых автомобилей.

Об этом ранее было объявлено официально и тогда же были запущены акции и распродажи легковушек.

Стоит отметить, что Ford уходит только с российского рынка легковушек, тогда как коммерческие машины остаются и их производство не прекращают.

Согласно последним данным, Ford завершает продажи своих автомобилей в России, на что указывают отчетные данные аналитиков.

Так, в прошлом месяце, как сообщил «Автостат Инфо», компания реализовала 1 474 автомобиля, что на 52,7% меньше.

Объемы продаж сокращаются все моделей, которые были представлены в нашей стране.

В частности, речь идет о Ford Kuga, объемы продаж которого сократились на 53%, Ford Explorer – минус 21%, Ford Fiesta – минус 15%, а также Ford Mondeo и Ford Ecosport с отрицательной динамикой на 55 и 88%.