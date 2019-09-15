Названы лучшие среднеразмерные кроссоверы в России

Автомобильные эксперты составили рейтинг автомобилей, в который вошли лучшие среднеразмерные кроссоверы, представленные на российском рынке в сентябре.

В опубликованном порталом CarsWeek ТОПе числится пять моделей с максимальным ценником не более трех миллионов рублей.

Например, возглавляет топ-5 лучших новых среднеразмерных кроссоверов в РФ модель Volkswagen Tiguan, которая к тому же является и одной их самых востребованных в своем сегменте.

Стоимость этого автомобиля варьируется от1 499 000 до 2 599 000 рублей. Он доступен для покупки на выбор с бензиновым или дизельным моторами.

Следом за ним в списке оказалась баварская модель BMW X2, также предлагаемая в версии с дизельными или бензиновыми двигателями, но стоимость варьируется уже от 2 080 000 до 2 570 000 рублей. Вошел в топ-5 и японский кроссовер Mazda CX-5.

Модель со стильным оформлением доступна по цене от 1,6 до 2,4 млн рублей. Toyota RAV4 стал четвертым в рейтинге, причем уже до конца года на рынок выйдет новое пятое по счету поколение.

В пятерке самых лучших среднеразмерных кроссоверов оказался и Hyundai Tucson. Его стоимость варьируется от 1 499 000 до 2 269 000 рублей.