В России провели исследование, по результатам которого были названы самые востребованные гаджеты для автомобилей.

Журналисты Motor1.com при поддержке ГК «АвтоСпецЦентр» провели опрос, в котором 70% респондентов были мужчины и соответственно 30% — женщины.

По результатам опроса был назван самый важный у российских автомобилистов гаджет и им оказался видеорегистратор, который был назван самой необходимой дополнительной опцией наряду с парктроником. На них указали 50% респондентов.

На втором месте оказались аудио- и видеосистемы – 27%, третье место по важности у автомобильного пылесоса – 15%, четвертое у чехлов для сидений – 7% и пятое это освежитель воздуха – 1%.

Если говорить об оснащении автомобилей после покупки в целом, то порядка 90 процентов респондентов докупают их.

56% опрошенных заявили, что новые аксессуары для машины приобретают раз в год, еще 24% каждый сезон и 10% по необходимости.

В течение 1-3 лет россияне готовы потратить на аксессуары до 30 тысяч рублей. Так ответила четверть опрошенных.

Еще 48% заявили о готовности потратить от 30 тыс. до 70 тыс. рублей, 21% — от 70 тыс. до 150 тыс. рублей и 6% свыше 150 тыс. рублей.