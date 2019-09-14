Исследование: 33% самых быстрых серийных машин – электрокары

Новой тенденцией у автопроизводителей является выпуск гибридных и полностью электрических автомобилей.

Их выпуск обусловлен жестким стандартами экологичности, а электромотор это единственное решение создать автомобиль с минимальными выбросами в атмосферу вредных веществ.

Более того, многие автомобильные компании считают, что выпуск гибридных машин это всего лишь промежуточное решение, так как основной целью является производство полноценных электромобилей.

Многие считают, что электрокары являются скучными и не могут соревноваться со спорткарами с установленными восьмицилиндровыми моторами.

Но статистика говорит об обратном, ведь свежее исследование зарубежных экспертов показалось, что в общем списке машин, признанных самыми быстрыми в мире, уже числится 33% именно электрокаров.

Таким образом, можно сказать, что электрические автомобили медленно, но уверенно захватывают рынок.