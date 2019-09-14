Гибридный BMW X2 сфотографировали без камуфляжа

Ожидается, что в ближайшее время BMW X2 с приставкой к названию PHEV будет представлен официально.

Гибридный кроссовер BMW X2 уже сфотографировали без камуфляжа, а снимки распространили в Сети. Ожидаемо, гибридная модификация мало чем отличается во внешности от обычного кроссовера.

Его названием будет xDrive25e, а в движение он будет приводиться установкой на основе 1,5-литрового ДВС. Этот мотор оснащен турбиной и будет работать с электродвигателем.

Мощность установки и динамические характеристики пока неизвестны. При этом стоит отметить, что в Китае продается BMW X1 xDrive25Le, в котором установка имеет тот же 1,5-литровый агрегат и один электромотор.

В этом автомобиле мощность установки составляет 231 л.с. при 382 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется шестискоростная механика.