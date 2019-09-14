Модернизированная версия внедорожника была показана в рамках выставки Comtrans 2019.
ГАЗ представил модернизированный внедорожник Соболь 4х4
14.09.2019 12:26
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ГАЗ представил модернизированный внедорожник Соболь 4х4, в котором слегка обновили внешность и салон.
По информации пресс-службы Горьковского автомобильного завода, отличием модернизированного Соболя становится новое оформление передней части.
Также для автомобиля модернизировали передний мост со ШРУСами, установили новую «раздатку» и управляемый электропривод.
В салоне внедорожника предлагают новое водительское кресло, иной джойстик управления КП, а еще был снижен уровень шумов и вибрационных нагрузок.
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