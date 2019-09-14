Hyundai Creta стал лидером рынка новых автомобилей Санкт-Петербурга

С марта этот кроссовер в Северной столице даже не попадал в тройку лидеров, но по итогам августа все изменилось.

В прошлом месяце кроссовер Hyundai Creta стал лидером рынка новых автомобилей в Санкт-Петербурга, показав рост на 57,5% до 378 проданных экземпляров.

В целом же рынок Петербурга, как сообщает «Автостат», показал отрицательную динамику на 3,3% до 9,1 тыс. проданных машин.

На втором месте по объёмам продаж оказался KIA Rio (372 ед.; -2,9%), а в тройке находится Volkswagen Polo (357 ед., -28,0%).

Четвертый результат у седана Hyundai Solaris, у которого продажи упали на 29,5%, а объёмы составили 341 ед. В пятерке лидеров рынка располагается Mitsubishi Outlander (338 ед., +35,2%).