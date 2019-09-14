Российские специалисты сайта «Цена Авто» подготовили график изменения стоимости модели LADA XRAY за последние два года.
Минимальная стоимость LADA XRAY выросла на 15 тысяч рублей
14.09.2019 12:06
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Выяснилось, что минимальная стоимость LADA XRAY выросла на 15 тысяч рублей с сентября 2017 года. Теперь автомобиль в базовой комплектации предлагается за 614 900 рублей.
За эти деньги предлагается 1,6-литровый 106-сильный двигатель и механическая КП. Самая дорогая комплектация хэтчбека обойдется в 847 900 рублей.
В ней уже будет автоматическая КП и 122-сильный двигатель.
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