Российские специалисты сайта «Цена Авто» подготовили график изменения стоимости модели LADA XRAY за последние два года.

Выяснилось, что минимальная стоимость LADA XRAY выросла на 15 тысяч рублей с сентября 2017 года. Теперь автомобиль в базовой комплектации предлагается за 614 900 рублей.

За эти деньги предлагается 1,6-литровый 106-сильный двигатель и механическая КП. Самая дорогая комплектация хэтчбека обойдется в 847 900 рублей.

В ней уже будет автоматическая КП и 122-сильный двигатель.