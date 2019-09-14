Названы 3 лучших недорогих подержанных кроссовера

В России за 500 тысяч рублей не возможно найти хороший кроссовер, если говорить о первичном рынке.

Но за такую цену неплохой кроссовер можно приобрести на вторичном рынке. Чтобы помочь определится с выбором, специалисты «Автоновостей дня» подготовили небольшой рейтинг, в котором присутствует три достойных модели кроссовера стоимостью не более 500 тысяч рублей.

Так, автоэксперты предлагают рассмотреть для покупки первое поколение Kia Sorento. Его стоимость на рынке подержанных авто варьируется от 400 до 450 тысяч рублей, но добавив к этой сумме можно найти и экземпляр второго поколения.

Renault Duster оказался на втором месте составленного рейтинга. Машина уже зарекомендовала себя в России, да и к тому же можно выбрать полноприводный экземпляр. На первое место ТОП-3 недорогих кроссоверов с пробегом до 500 тысяч рублей определили Toyota RAV4.

Он является одним из наиболее востребованных на вторичном рынке, поэтому стоимость автомобиля с пробегом остается довольно высокой. За 500 тыс. рублей можно выбрать машину второго поколения.