Об аудитории сервисов по краткосрочной аренде автомобилей рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве число пользователей каршеринга достигло 1 млн человек
14.09.2019 11:31
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По его информации, в Москве число пользователей каршеринга достигло уже 1 млн человек.
Стоит отметить, что многие не ожидали такой востребованности сервисов. Ежегодно автопарки каршеринга пополняются новыми автомобилями, в числе которых даже есть спорткары и элитные иномарки.
Также было сказано, что 24 тысячи автомобилей доступных для аренды, уже заменяют 150 тысяч личных машин. На одном авто ежедневно совершается до 8 поездок.
Преимуществом каршеринга называют удобство, отсутствие серьезных проблем с парковкой и другое.
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