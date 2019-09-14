В Москве число пользователей каршеринга достигло 1 млн человек

Об аудитории сервисов по краткосрочной аренде автомобилей рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его информации, в Москве число пользователей каршеринга достигло уже 1 млн человек.

Стоит отметить, что многие не ожидали такой востребованности сервисов. Ежегодно автопарки каршеринга пополняются новыми автомобилями, в числе которых даже есть спорткары и элитные иномарки.

Также было сказано, что 24 тысячи автомобилей доступных для аренды, уже заменяют 150 тысяч личных машин. На одном авто ежедневно совершается до 8 поездок.

Преимуществом каршеринга называют удобство, отсутствие серьезных проблем с парковкой и другое.