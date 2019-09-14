В компании Hyundai объявили о сроках появления обновленной версии седана Verna на китайском рынке.

Эта модель в России известна как Solaris. Как рассказали в компании, рестайлинговый Hyundai Solaris появится в продаже в октябре.

Он будет отличаться от предшественника новой решеткой радиатора, передним бампером, а также оптикой.

Помимо этого, модель получила слегка измененные габариты, а точнее длину, которая стала больше на 25 мм и составляет 4 405 мм.

Размер колесной базы остался прежним и составляет 2 600 мм. В салоне автомобиля появилась новая передняя панель, где располагается большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

К тому же в автомобиле установили новые сидения. В моторной гамме заявлен только один двигатель и этом 1,4-литровый агрегат с отдачей 100 л.с.

В паре с двигателем будет работать шестискоростная механика или автомат. Стоимость обновленного седана составит 73 900 юаней или около 680 тыс. рублей.