В Японии показали Honda S2000 с прозрачным кузовом

Необычный экземпляр спорткара Honda S2000 с прозрачным кузовом показали на специальном мероприятии в Японии.

Мероприятие было посвящено 20-летию спорткара, который уже признан культовым. Создана необычная модификация автомобиля была специалистами компании, а показ был организован на трассе Twin Ring Motegi, где собрались все поклонники бренда.

За счет прозрачного кузова открылась возможность рассмотреть все внутренние детали и механизме.

Более того, можно даже рассмотреть самые мелкие детали, а сам спорткар не является обычным прототипом, так как модель полностью рабочая.

Отличием от серийной модели стали только кузовные панели. Напомним, что на конвейере Honda S2000 простояла десять лет, а в 2009 году ее сняли с производства.