Удешевленная версия седана Kia Rio вышла на китайский рынок в 2017 году и стала пользоваться повышенным спросом.

Изначально этот автомобиль создавался только для рынка Китая, но в компании передумали и вывели его на новые рынки.

Удешевленный седан Kia Rio вышел за пределы Китая и стал доступен для покупки в Египте, Южной Америке и на Филиппинах.

На китайском рынке модель предлагается как Kia Pegas, а на новых рынках она получила название Soluto. Во Вьетнаме машина будет предлагаться со слегка измененной внешностью.

Линейка двигателей седана будет представлена 1,4-литровым двигателем, который работая в паре с пятискоростной механикой или четырехскоростным автоматом, выдает 100 л.с. мощности.

В списке оснащенности автомобиля значится система курсовой устойчивости, кондиционер, ABS, а также мультимедийная система с камерой заднего обзора и другое.