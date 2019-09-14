Когда необходимо делать проточку тормозных дисков?

Тормозная система состоит из нескольких составляющих, главной из которых является тормозной диск. Лишь правильно работающие тормозные диски, могут существенно обезопасить вас в экстремальной ситуации, к примеру, когда необходимо произвести экстренное торможение. Чтобы ваша тормозная система всегда находилась в отличном состоянии, необходимо регулярно выполнять диагностику. На данный момент, это единственный способ получить точную информацию касательно работоспособности вашего автомобиля в целом.

Что такое проточка тормозных дисков?

Перед тем, как преступать к каким-либо ремонтным работам, необходимо убедиться в том, что ремонт действительно необходим. Иногда так бывает, что ремонтом проблему исправить не получится, и придется полностью менять диски. Если имеются значительные сколы на самих дисках, а так же заметные какие-то неисправности по типу погнутости, то в таком случае, можно посоветовать только замену дисков.

Если имеются лишь небольшие повреждения, то вполне возможно воспользоваться процедурой проточки. Но и в этом случае, есть кое-какие нюансы. После данной процедуры, всегда необходимо выполнять диагностику.

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Всегда необходимо понимать, что минимальная толщина дисков, должна оставаться. Об этом можно прочитать на сайте производителя, либо на упаковке товара. Никогда не стирайте диски ниже этого показателя. В противном случае, могут появиться множество проблем с тормозной системой, вплоть до полного отказа тормозов во время экстренного торможения.

Есть и некоторые нюансы, которым необходимо следовать, сразу после процедуры проточки.

Никогда не разгоняйтесь до скорости выше 50-60 километров в час, на протяжении нескольких часов. На протяжении первых 50 километров, не выполняйте резкого торможения, а так же не входите в слишком крутые повороты. В случае если асфальт мокрый, то стоит двигаться на автомобиле с особой осторожностью. Точно такие же действия необходимо производить в том случае, если имеется гололед.

Что будет выгоднее, заменить диски или выполнить проточку?

В этом случае, единственно правильно ответа нет, и быть не может. Все зависит от того, насколько большие проблемы с самими тормозными дисками. Кроме того, вы должны понимать, что проточка, это мера временная и в конечном итоге, все же может потребоваться полная замена.

Обращайтесь только к профессионалам, дабы избежать серьезных проблем.