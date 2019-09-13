Представлен флагманский кроссовер Bestune T99 от FAW

FAW представила свой новый кроссовер Bestune T99. Это будет флагманская модель бренда и она позиционируется, как премимальная.

По своим размерам новинка близка к Range Rover Velar. Длина кроссовера составляет 4 800 мм, ширина 1 015 мм, а высота 1 685 мм. Размер колесной базы 2 870 мм.

Bestune T99 получил поперечное расположение ДВС и исключительно передний привод. Полноприводных версий модели не будет. Подвеска в кроссовере независимая.

Как пишет «Авторевю», в Китае будет предлагаться три версии Bestune T99 — стандартный, «люкс» и «спорт».

Между собой они отличаются оформлением салона, причем во всех модификациях будет устанавливаться два 12-дюймовых дисплея.

Они расположены под одним козырьком, но один экран заменит приборную панель, а второй является мультимедийным.

Третий экран расположен на привычном месте блока управления климатической установки. С него будет настраиваться работа климатической установки, подогрев сидений и другие функции авто.

Особенностью Bestune T99 стал небольшой голографический проектор, который будет проектировать над передней панелью ассистента, а на выбор будет предложено три персонажа. Этот помощник распознает голосовые команды.

Китайская новинка получила только один мотор и это 2,0-литровый турбированный ДВС с 224-сильной отдачей при 340 Нм крутящего момента.

Трансмиссия будет предложена только автоматическая восьмидиапазонная. В продаже Bestune T99 появится до конца текущего месяца. Цены на модель пока не объявлены.