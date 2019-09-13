Европейский рынок стал не единственным, где компания приняла решение прекратить продажи своих автомобилей.
Компания Infiniti покинет авторынок Австралии
13.09.2019 23:31
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Еще весной текущего года Infiniti официально объявила, что уходит с рынка Европы, а теперь выяснилось, что компания покинет и авторынок Австралии.
На обоих рынках автомобили бренда не смогли завоевать популярность и их продажи оказались настолько низкими, что автопроизводитель решил полностью их покинуть.
Например, в Австралии в 2012 году Infiniti смогла продать за год максимальные четыре тысячи автомобилей, а с начала этого года объёмы продаж составили только 351 ед.
Ключевыми рынками для автопроизводителя теперь стали США и Китая.
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
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