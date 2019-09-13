Компания Infiniti покинет авторынок Австралии

Европейский рынок стал не единственным, где компания приняла решение прекратить продажи своих автомобилей.

Еще весной текущего года Infiniti официально объявила, что уходит с рынка Европы, а теперь выяснилось, что компания покинет и авторынок Австралии.

На обоих рынках автомобили бренда не смогли завоевать популярность и их продажи оказались настолько низкими, что автопроизводитель решил полностью их покинуть.

Например, в Австралии в 2012 году Infiniti смогла продать за год максимальные четыре тысячи автомобилей, а с начала этого года объёмы продаж составили только 351 ед.

Ключевыми рынками для автопроизводителя теперь стали США и Китая.