Объявлена стоимость на новый грузовик КАМАЗ-54901

Так, базовая версия модели будет стоить от 6,5 млн рублей и в эту цену уже включена стоимость трехлетнего сервисного контракта.

КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.

Оснащена машина новым рядным мотором Р6 мощностью 450 л.с. Трансмиссия у магистрального тягача 12-ступенчатая от ZF.

Тягач оснастили увеличенными топливными баками и контролем нагрузки на ведущий мост.

По заявлению производителя, межсервисный интервал у КАМАЗ-54901 составляет 120 тыс. км.