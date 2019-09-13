КАМАЗ назвал цену на свой новый магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке Comtrans-2019.
Объявлена стоимость на новый грузовик КАМАЗ-54901
13.09.2019 23:34
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Так, базовая версия модели будет стоить от 6,5 млн рублей и в эту цену уже включена стоимость трехлетнего сервисного контракта.
КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.
Оснащена машина новым рядным мотором Р6 мощностью 450 л.с. Трансмиссия у магистрального тягача 12-ступенчатая от ZF.
Тягач оснастили увеличенными топливными баками и контролем нагрузки на ведущий мост.
По заявлению производителя, межсервисный интервал у КАМАЗ-54901 составляет 120 тыс. км.
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