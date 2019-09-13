Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер

Компания Suzuki в ближайшее время представит свой новый компактный автомобиль, первые фотографии которого уже опубликовали в Сети.

Новинкой становится субкомпактный кроссовер, который по некоторым данным получит название S-Presso.

В его основе будет платформа Heartect, а габариты составят: 3 565/1 520/1 564 мм, колесная база – 2 380 мм.

Модель получит ценник в 250 тыс. рупий и будет предназначена на для индийского рынка. В эквиваленте минимальная стоимость новинки составляет 320 тыс. рублей.

За эти деньги клиентам предложат кроссовер с 68-сильным двигателем.

В качестве трансмиссии будет механика или робот АМТ, которые передадут крутящий момент только на переднюю ось. О дате презентации S-Presso информации пока нет.