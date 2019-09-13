Тусклые задние фонари стали причиной отзыва Rolls-Royce Cullinan

Отзывная кампания была объявлена компанией Rolls-Royce на территории США.

Как сообщил автопроизводитель, в США на сервис отправят кроссоверы в количестве 500 экземпляров.

Тусклая оптика стала причиной отзыва роскошных Rolls-Royce Cullinan, а точнее задние фонари, которые признали недостаточно яркими.

Между тем, специалисты NHTSA рассказали, что несоответствующие спецификации задние фонари увеличивают риск ДТП в темное время суток.

Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании. Напомним, что кроссовер Rolls-Royce Cullinan продается и на российском рынке, где его стоимость составляет 25 млн рублей.