Отзывная кампания была объявлена компанией Rolls-Royce на территории США.
Тусклые задние фонари стали причиной отзыва Rolls-Royce Cullinan
13.09.2019 22:38
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Как сообщил автопроизводитель, в США на сервис отправят кроссоверы в количестве 500 экземпляров.
Тусклая оптика стала причиной отзыва роскошных Rolls-Royce Cullinan, а точнее задние фонари, которые признали недостаточно яркими.
Между тем, специалисты NHTSA рассказали, что несоответствующие спецификации задние фонари увеличивают риск ДТП в темное время суток.
Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании. Напомним, что кроссовер Rolls-Royce Cullinan продается и на российском рынке, где его стоимость составляет 25 млн рублей.
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