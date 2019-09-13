В руководстве компании намерены расширять модельный ряд автомобилей, в том числе и за счет компактных моделей.



Так, недавно выяснилось, что Volkswagen готовит ещё один очень маленький кроссовер, причем с большой долей вероятности это будет модель Taigun.

Прототипы этого кроссовера несколько лет назад замечали на тестировании, но в результате проект полностью так и не реализовали. Вероятно, именно этот автомобиль будет еще одной компактной моделью с длиной не более четырех метров.

Реализацией этого проекта будет заниматься подразделение компании из Бразилии, при этом кроссовер будет глобальным.

Его построят на платформе MQB-A0, а моторная гамма будет представлена 1,0 и 1,6-литровыми двигателями, пару которым составит пятискоростная механика или шестиступенчатый автомат.

В серию модель отправят весной будущего года, а первым рынком сбыта станет Бразилия.