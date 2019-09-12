Hyundai рассматривает возможность выпуска «заряженного» пикапа, который будет относиться к линейке N.
Пикап Hyundai может получить «заряженную» модификацию N
12.09.2019 21:00
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Под капотом грузовика установят 300-сильный мотор, который позаимствуют у хэтчбека i30 N.
В целом стандартная версия пикапа должна появится только в 2020 году, но в компании уже рассматривают возможность создания «заряженной» версии модели.
Грузовик создадут по мотивам концепта Santa Cruz, представленного еще в 2015 году. Информации про обычную версию пикапа пока нет.
Известно лишь, что модель будет выпускаться под брендом Hyundai и Kia, причем последняя перелицует машину.
Предполагается, что в «заряженной» версии пикапа перенастроят подвеску и изменят обвес, также в такой версии в салоне должны установить спортивные кресла. На рынке корейский пикап N-серии должен составить конкуренцию Ford Ranger Raptor.
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