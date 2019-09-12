Компания Honda вывела на дорожные тесты свой новый автомобиль. Речь идет о новом поколении седана Honda City, предназначенного для индийского рынка.
Honda готовит новое поколение бюджетного седана Honda City
12.09.2019 20:48
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Именно в Индии и был замечен тестовый прототип, а значит впервые модель дебютирует именно в этой стране.
Напомним, что предшественник этой модели создан на базе хэтчбека Fit/Jazz и предлагается не только на Индии, но в Японии, Австралии, Южной Америке и странах Азии.
Судя по опубликованным в сети фотографиям, автомобиль нового поколения получит обновленную внешность, а еще сообщается об увеличенной колесной базе.
Основной для седана станет модернизированная платформа предшественника, а моторная гамма останется без изменений, хотя не исключается появление гибридной модификации.
В салоне появится новая мультимедийная система. Официальная презентация индийского Honda City нового поколения ожидается в феврале 2020 года.
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