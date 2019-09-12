Honda готовит новое поколение бюджетного седана Honda City

Компания Honda вывела на дорожные тесты свой новый автомобиль. Речь идет о новом поколении седана Honda City, предназначенного для индийского рынка.

Именно в Индии и был замечен тестовый прототип, а значит впервые модель дебютирует именно в этой стране.

Напомним, что предшественник этой модели создан на базе хэтчбека Fit/Jazz и предлагается не только на Индии, но в Японии, Австралии, Южной Америке и странах Азии.

Судя по опубликованным в сети фотографиям, автомобиль нового поколения получит обновленную внешность, а еще сообщается об увеличенной колесной базе.

Основной для седана станет модернизированная платформа предшественника, а моторная гамма останется без изменений, хотя не исключается появление гибридной модификации.

В салоне появится новая мультимедийная система. Официальная презентация индийского Honda City нового поколения ожидается в феврале 2020 года.