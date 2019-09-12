Обновлённый кроссовер Jaguar F-Pace впервые замечен на тестах

Компания Jaguar готовит обновление для кроссовера F-Pace, о чем свидетельствуют шпионские фото прототипа.

Обновлённый кроссовер Jaguar F-Pace был впервые замечен на тестах и ожидается, что его дебют состоится в следующем году.

Отличаться автомобиль от предшественника будет внешностью, где появится новая решетка радиатора и оптика.

В салоне автомобиля ожидается появление новой информационно-развлекательной системы Touch Pro Duo с двумя экранами.

К тому же кроссовер оснастят зеркалами заднего вида с технологией ClearSight. Изменений в техническом плане не ожидается.