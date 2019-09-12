Компания Jaguar готовит обновление для кроссовера F-Pace, о чем свидетельствуют шпионские фото прототипа.
Обновлённый кроссовер Jaguar F-Pace впервые замечен на тестах
12.09.2019 20:36
35 0
Обновлённый кроссовер Jaguar F-Pace был впервые замечен на тестах и ожидается, что его дебют состоится в следующем году.
Отличаться автомобиль от предшественника будет внешностью, где появится новая решетка радиатора и оптика.
В салоне автомобиля ожидается появление новой информационно-развлекательной системы Touch Pro Duo с двумя экранами.
К тому же кроссовер оснастят зеркалами заднего вида с технологией ClearSight. Изменений в техническом плане не ожидается.
Комментарииcomments powered by HyperComments