На Мальта в заброшенном дилерском центре Subaru уже давно стоят новые машины японской компании. После закрытия дилерского центра в нем остались старые Impreza, Justy и роскошное купе XT.
Заброшенный автосалон Subaru из 90-х пополнился новыми машинами
12.09.2019 20:58
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Этот дилерский центр Subaru, в котором до сих пор стоят покрытые пылью нераспроданные автомобили. В свое время он не выдержал конкуренции, после чего был закрыт и с тех пор так и не раскрывался.
Теперь в нем появились немецкие машины 80-90-х годов. Экспозиция пополнилась Audi 80 и Volkswagen Beetle. Откуда эти автомобили и кому они предлежат неизвестно.
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