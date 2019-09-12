Заброшенный автосалон Subaru из 90-х пополнился новыми машинами

На Мальта в заброшенном дилерском центре Subaru уже давно стоят новые машины японской компании. После закрытия дилерского центра в нем остались старые Impreza, Justy и роскошное купе XT.

Этот дилерский центр Subaru, в котором до сих пор стоят покрытые пылью нераспроданные автомобили. В свое время он не выдержал конкуренции, после чего был закрыт и с тех пор так и не раскрывался.

Теперь в нем появились немецкие машины 80-90-х годов. Экспозиция пополнилась Audi 80 и Volkswagen Beetle. Откуда эти автомобили и кому они предлежат неизвестно.

