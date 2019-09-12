Nissan Qashqai стал самым востребованным кроссовером в Москве

Российские аналитики из «Автостат» проанализировали продажи новых автомобилей и озвучили наиболее востребованные кроссоверы на рынке Москвы.



Специалисты назвали самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа и сообщили, что в общей сложности на этом рынке было реализовано 10 тыс. авто данного сегмента, что на 7% больше.

Лидером оказался кроссовер Nissan Qashqai, который разошелся тиражом в количестве 726 экземпляров, что в 2,3 раза лучше прошлогодних показателей.

Hyundai Creta уступил лидерство Nissan Qashqai, который стал самым востребованным кроссовером на рынке Москвы.

Creta был лидером несколько месяцев подряд и в августе его продажи хоть и выросли на 31%. Но оказались меньше. Объёмы продаж этой модели составили 670 ед.

В тройке лидеров остается Volkswagen Tiguan (537 ед.; +13%), а в первой пятерке еще оказались Skoda Kodiaq (473 ед.; +33%), KIA Sportage (449 ед.; +17%),