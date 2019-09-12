Новый седан Bentley Flying Spur показали в Москве

Bentley в России привезла новое поколение роскошного седана Flying Spur. Это третье поколение модели, которое в Москве представили на отдельном мероприятии.

Bentley Flying Spur поступит в продажу в 2020 году, а пока компания только показала свой новый седан. При этом его стоимость еще не объявлена, но предполагается, что модель будет стоить как купе, а это около 14 млн рублей. При этом компания в РФ начала на Flying Spur принимать заказы.



Длина нового британского седана 5,3 метра, колесная база 3,19 метра, а масса 2435 килограммов.

Новинка создана на базе MSB, а такая же тележка лежит в основе Porsche Panamera. Седан получил адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride с регулировкой жесткости амортизаторов.

Полноуправляемое шасси позволяет автомобилю быть более управляемым на высоких и манёвренным на низких скоростях.

Привод в новом поколении Bentley Flying Spur полный. Под капотом «четырехдверки» устанавливается шестилитровый турбомотор W12 мощностью 635 л.с. В паре с ДВС работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.