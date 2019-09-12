BAIC готовит к дебюту новый аналог модели Jeep Wrangler

Китайская компания BAIC уже 16 сентября представит свой новый пикап Beijing F40, созданный на платформе внедорожника Beijing BJ40.

Последний имеет дизайн схожий с Jeep Wrangler, а теперь BAIC готовит к дебюту новый аналог пикапа Jeep Wrangler, который получит расширенные колесные арки, массивный обвес и светодиодную оптику.

В салоне пикапа расположится современная мультимедийная система с большим экраном и поддержкой голосового управления.

Линейка двигателей новой модели будет представлена единственным 2,3-литровым 250-сильным двигателем.

В паре с ним будет работать шестискоростной автомат и полноприводная система. Предварительная стоимость Beijing F40 составит 130 тыс. юаней минимум, а это около 1,2 млн рублей.