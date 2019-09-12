Bugatti хочет, но не может выпустить новую 4-местную модель

Руководство компании Bugatti рассматривает возможность расширения модельного ряда, однако у марки не хватает средств на реализацию планов.

Как рассказал представитель компании в интервью с зарубежными журналистами, у компании нет средств на выпуск новинок, к тому же их не хватит, чтобы не уронить статус.

При этом руководство бренда рассматривает возможность выпуска абсолютно ново четырехместной модели, которая не будет ассоциироваться с Chiron.

Впрочем, этот проект будет реализован только с помощью стороннего финансирования. Рассматривается, в том числе и возможность публичного размещения акций.