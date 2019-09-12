Great Wall хочет возобновить производство автомобилей в Европе

Китайский автогигант стал рассматривать возможность расширения географии присутствия, что связано с падением продаж на китайским рынке.

Как выяснилось, Great Wall хочет возобновить производство своих автомобилей в Европе и таким образом, выйти на новые рынки.

Просто начинать продажи импортированных машин руководство компании не рассматривает, так как локализованное производство позволит сделать более низкие цены.

Ранее компания открывала завод в Болгарии, который выпускал автомобили на протяжении почти пяти лет. Но в результате Great Wall решила закрыть предприятие.

Согласно планам производителя, для строительства нового завода нужны объёмы продаж в ЕС на уровне более 50 тыс. ед.

Прежде чем построить предприятие, компания будет импортировать машины из Китая, а это станет первым этапом покорения европейского рынка.