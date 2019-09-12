Росгвардия получит особую Lada Granta с базой МВД

Для Росгвардии готовят новую версию автомобиля Lada Granta. Новинкой станет патрульная машина с соответствующим оформлением, но особенностью станет наличие базы данных МВД.

Как выяснилось, Росгвардия получит особую патрульную Lada Granta с базой данных МВД в бортовом компьютере, более мощным двигателем и доработанной подвеской.

О появлении новинки рассказал представитель Росгвардии в общении с журналистами «Российской газеты».

По его словам такой патрульный автомобиль планируют выпускать в нескольких модификациях, в том числе и той, что позволит перевозить служебную собаку.

Все подробности об автомобилях не раскрываются. Напомним, что Гранта сейчас представлена в кузове хэтчбек, седан, универсал и лифтбек.