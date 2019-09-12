Причем в Сети ходят слухи, что наш рынок для новой модели является одним из стратегически важным наряду с рынками Северной Америки и Китая.

Пока люксовый внедорожник официально не представили и его дебют ожидается в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Но уже известно, что новый внедорожник Mercedes-Maybach доберется до России.

Под брендом Mercedes-Maybach будут предлагать роскошный вариант GLS, который уже замечали во время тестирования.

От обычного кроссовера новинка будет отличаться в экстерьере и интерьере, а также в нем будет большой список оборудования.

В интерьере применят стилистику от прототипа Vision Mercedes-Maybach 6 2016 года. На рынке внедорожный Mercedes-Maybach будет конкурировать с Bentley Bentayga.

По предварительным данным, кроссовер будет оснащен 4,0-литровым двигателем с 8 цилиндрами, который станет базовым. В топовых исполнениях для модели могут предложить шестилитровый агрегат V12 от AMG.