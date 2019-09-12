Новая Skoda Octavia появится в России к концу 2020 года

Новое поколение модели Skoda Octavia будут собирать на российском предприятии и она появится в продажу ближе к концу будущего года.

О планах по выходу модели на российский рынок рассказал глава российского подразделения.

По его словам, в России начнут продавать Skoda Octavia к концу следующего года, причем сразу же будет предложена локализованная версия.

Ее сборка будет организована на калужском предприятии. Вопрос о выходе универсала остается открытым, так как его продажи в нашей стране небольшие.

Например, в 2018 году россияне приобрели только 330 универсалов. Напомним, что новое поколение Skoda Octavia будет представлено 11 ноября, а эта дата приурочена к 60-летию модели.