Несмотря на падение продаж новых автомобилей на российском рынке, китайские компании показывают рост объёмов реализованных машин, но при этом показатели все еще не являются высокими.

Так, в России Changan увеличил продажи на 8% в августе до 273 реализованных авто.

При этом с начала года наблюдается отрицательная динамика, когда дилеры бренда продали 997 ед., что хуже на 12%.

В августе самым востребованным автомобилем компании стал Changan CS35 Plus, вышедший на рынок РФ в августе.

Напомним, что он предлагается по цене от 969 900 рублей. В планах Changan расширить модельный ряд за счет еще двух новинок.