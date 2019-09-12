Несмотря на падение продаж новых автомобилей на российском рынке, китайские компании показывают рост объёмов реализованных машин, но при этом показатели все еще не являются высокими.
В России Changan увеличил продажи на 8% в августе
12.09.2019 11:10
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Так, в России Changan увеличил продажи на 8% в августе до 273 реализованных авто.
При этом с начала года наблюдается отрицательная динамика, когда дилеры бренда продали 997 ед., что хуже на 12%.
В августе самым востребованным автомобилем компании стал Changan CS35 Plus, вышедший на рынок РФ в августе.
Напомним, что он предлагается по цене от 969 900 рублей. В планах Changan расширить модельный ряд за счет еще двух новинок.
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