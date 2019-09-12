Специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили, зафиксировали снижение цены на кроссовер Toyota RAV4.

Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России в комплектации Престиж Safety, которая предлагается для покупки на 80 тыс. рублей дешевле.

Таким образом, снижение стоимости составило 3,7%. В этом исполнении автомобиль в сентябре оценен в 2 101 000 рублей.

Кроссовер в такой комплектации доступен со 146-сильным двигателем и вариатором. Остальные комплектации модели остались с прежними ценниками.

Напомним, что последнее изменение цен на весь модельный ряд марки произошло в январе, когда RAV4 прибавил в цене 40-45 тыс. рублей.