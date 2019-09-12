А самым распространенным автомобилем в России остается Лада 2107, о чем рассказали аналитики «Автостат Инфо».

В целом по состоянию на начало второго полугодия на территории РФ насчитали 42,07 млн автомобилей, из которых 13,5 млн экземпляров приходится на российские модели Лада.

Таким образом, LADA остаются самыми популярными автомобилями в РФ, занимая долю в автопарке 32%.

На втором месте располагаются машины японской марки «Тойота» с результатом 3,16 млн авто и долей 7,5%.

Третьими по численности в автопарке оказались модели KIA, которых насчитали 2,03 млн, а это доля 4,8%.

У «Ниссан» и «Рено», оказавшихся в первой пятерке доля составила 5,4 и 4,4%, а их автопарк насчитывает 1,9 и 1,85 млн ед.