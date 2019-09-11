Стало известно, когда до РФ доберется обновлённый Skoda Rapid

Представитель российского офиса чешской марки в общении с журналистами рассказал о новинках, которые появятся на российском рынке.

Так, стало известно, когда до РФ доберется Skoda Rapid второго поколения. Подробности о модели раскрывать не стали, но по заявлению главы бренда Skoda в России Ян Прохазка, она приедет в следующем году.

Об этом стало известно журналистам «За Рулем». Сейчас Rapid на российском рынке представлен в кузове лифтбек и предлагается по цене от 785 тыс. рублей.

Также стало известно и о поставках кроссовера Skoda Karoq. Его первые партии окажутся в автосалонах после нового года.

К тому же выяснилось, что кроссовер получит турбомотор объёмом 1,4 литра и локализованный в России 1,6-литровый двигатель.

Появится ли дизельная версия, представитель компании говорить не стал, заявив, что «хочет сохранить интригу».