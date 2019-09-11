В России аналитики агентства «Автостат» провели новое исследование, изучив результаты опросов, проведенные в период с 2013 года.

Целью исследования было выяснить возраст автомобилистов, которые обладают автомобилями бренда Hyundai. Оказалось, что самые возрастные автовладельцы Hyundai предпочитают кроссоверы.

В частности, средний возраст владельцев Hyundai Tucson, ix35 и Santa Fe оказался 42 года, а вот самый востребованный на российском рынке кроссовер Hyundai Creta пользуется больше спросом у автомобилистов возрастом 40 лет.

Средний возраст владельцев Hyundai Getz составил 38 лет, а автомобилями Hyundai i40, i30 и Sonata обладают 37-летние россияне.

Владельцам моделей Hyundai Solaris и Elantra в среднем 36 лет, Accent – 35.