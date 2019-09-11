Американский концерн объявил об отзывной кампании, затрагивающей пикапы и кроссоверы, в которых выявили серьезную проблему, приведшую к 113 серьезным ДТП с 13 пострадавшими.

В рамках масштабной кампании концерн General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей, реализованных на рынке в период с 2014 по 2018 годы.

В списке отзывных моделей оказались Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon.

В этих транспортных средствах выявили пролому с вакуумным насосом, который не создает достаточного давления для эффективного торможения.

Помимо этого, на территории США отозвали еще 270 тыс. машин 2018 года выпуска, оснащенных 1,5-литровым турбомотором.

В них выявили ошибку в программном обеспечении, приводящей к отключению топливоподающих форсунок.